Sp. Barracas vs. Lugano en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Sp. Barracas vs. Lugano correspondiente a la fecha 18 de Primera D de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 15:30hs. en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón el lunes 30 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Sp. Barracas vs. Lugano en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Árbitro para Sp. Barracas vs. LuganoHora de Sp. Barracas vs. Lugano

Gagliardo: tres ascensos con tres equipos distintosEl arquero, de 40 años, subió con Independiente Rivadavia a Primera División, como en Arsenal y Barracas Central. Leer más ⮕

ES DE PRIMERA: Independiente Rivadavia venció a Almirante Brown y ascendió a la Liga ProfesionalLa Lepra mendocina hizo historia y jugará en la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez. Leer más ⮕

Independiente Rivadavia le ganó a Almirante y ascendió a Primera DivisiónEl equipo mendocino se impuso 2-1 y en la próxima temporada jugará en la máxima categoría del fútbol argentinos: todos los detalles del ascenso. Leer más ⮕

Independiente Rivadavia derrotó en el alargue a Almirante Brown en la final y ascendió a PrimeraCuando parecía que el ascenso se definía en los penales, la Lepra le ganó 2-0 a la Fragata con tantos de Brian Sánchez (10m STS) y Ramis (14m STS), en Córdoba, y jugará por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino, aunque ya fue partícipe de los viejos torneos nacionales. Leer más ⮕

Juegos Panamericanos: Las Gigantes subieron al podio al básquet femenino por primera vez en la historiaVencieron 75 a 66 a Cuba en el partido que definía el tercer puesto.Es el primer podio en Panamericanos en la historia del básquetbol femenino. Leer más ⮕

Cuándo son los cuartos de final del Reducido de la Primera NacionalFinalizada la primera ronda del mini torneo que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, acá te contamos cómo seguirá el camino de los equipos. Leer más ⮕