Sp. Ameliano vs. Guaraní en vivo: cómo verlo, horario y TV

Ameliano y Guaraní es importante analizar cómo viene la tabla de posiciones de División de Honor de Paraguay Pp Nacional (P) 17 G. Caballero JLM 10 Resistencia SC 16

TYCSPORTS: Sp. Ameliano vs. Guaraní en vivo: cómo verlo, horario y TVSp. Ameliano y Guaraní se enfrentarán por División de Honor de Paraguay el miércoles 1 de noviembre. El partido se jugará a las 18:00hs. Seguilo en vivo.

TYCSPORTS: Napoli Básquet presentó su tercera equipación en honor a Maradona y ArgentinaEl mítico club del sur de Italia, dio a conocer su tercera equipación para su equipo de básquet. La indumentaria tiene los patrones de la Argentina campeona de la Copa América 2021 en fútbol.

AGENCIATELAM: Argentina será el país invitado de honor en el MIC Brasil 2023El evento, que se realizará en la ciudad nordestina de Belém do Pará entre el 8 y el 12 de noviembre, tiene como principal objetivo promover la relación bilateral en materia cultural para fomentar los intercambios comerciales, artísticos e intelectuales.

TYCSPORTS: Libertad vs. Resistencia SC en vivo: cómo verlo, horario y TVLibertad y Resistencia SC se enfrentarán por División de Honor de Paraguay el lunes 30 de octubre. El partido se jugará a las 20:30hs. Seguilo en vivo.

AGENCIATELAM: La colectividad italiana en la Argentina, representada en un encuentro en EEUUEs un honor haber representado a la comunidad Italiana en la Argentina en el evento que reunió a más de 1.200 invitados destacados del ambito deportivo, cultural, empresario y político de los Estados Unidos”, dijo Darío Signorini, presidente de la Federación de Instituciones Italianas de Buenos Aires.

LANACION: Puerto Madero: el complejo residencial con equipamiento de lujo y enormes ambientes con vistas al diqueEn Oceana Puerto Madero cada detalle fue concebido pensando en el bienestar. Detalles de confort, amenities que sorprenden y más de 7000 metros cuadrados de espacios verdes con intervenciones de arte coronan un desarrollo -ya entregado- que hace honor a los Oceana desarrollados en Miami.

