Sorin: Messi, Dibu y su 'orgullo argento'

y la Argentina pueda festejar. Esa atajada de Dibu será soñada, inolvidable, sus actuaciones fueron impresionantes, increíbles, los premios son merecidos", afirmó Juampi. "Leo recibió el premio el día del cumple de Diego, se mezclaron todas las emociones, fue hermosa su declaración. En este momento tan caótico para Argentina que suceda esto a través del fútbol es precioso", agregó el ex Paris Saint Germain, Juventus, Barcelona y Villarreal.Además, recordó su etapa junto a Messi."A Leo lo habíamos visto volar en el Mundial Sub 20 de 2005, hizo llover, como dicen los brasileños.

"Para mí lo gana bien el Balón de Oro, hay valores agregados. Una cosa es un torneo local, una Champions, y otra un Mundial, en el que sos protagonista y determinante y llevás a tu equipo a ser campeón. No es que Leo se omitió en Francia, siempre estuvo en su nivel. No llegó en Champions, pero lo que hizo en el Mundial y lo que venía haciendo con la Selección es estratosférico.

"Es enorme su crecimiento como persona y líder, todo lo que se dijo de Leo desde su primer vestuario y se quería comer el mundo como se lo ha comido...", agregó. "Tenemos a los dos mejores de la historia, nunca hay que comparar a Leo con Diego. Hay que enaltecerlos, con su personalidad y su manera de ser. Levantaron al pueblo argentino como pocos", djio."Es muy natural lo de Scaloni, Samuel, Ayala y Aimar. Los conozco, sé que van para adelante. Han sufrido, como nuestra generación, de perder por penales cuando la Selección merecía más.

