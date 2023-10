Sol de América (F) vs. 9 de Julio (R) en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Sol de América (F) vs. 9 de Julio (R) correspondiente a la zona 4 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio Antonio Romero, en Formosa el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Sol de América (F) vs. 9 de Julio (R) en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Sol de América (F) vs. 9 de Julio (R)

Sol de América (F) vs. 9 de Julio (R) en vivo: cómo verlo, horario y TVSol de América (F) y 9 de Julio (R) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

