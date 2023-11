Siniestro fatal en la autopista Córdoba-Rosario: cruzó de carril y colisionó contra un camión

Según las fuentes policiales un Honda HRV que circulaba con sentido Rosario – Córdoba aparentemente perdió el control, cruzó el cantero central y fue embestido por un camión Ford Cargo que se dirigía en sentido contrario.El auto fue encontrado en la banquina y era ocupado por cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, mayores de edad.

El personal médico constató el deceso de una de las mujeres. El resto de sus acompañantes fueron trasladados al hospital de la ciudad de Marcos Juárez con lesiones de distinta consideración. Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Jesús María 2024: Bien Argentino, el show de Ángel Carabajal, estará en la apertura y en el cierre oficial del Festival

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Trágico choque y fuga en la Circunvalación: habló una de las sobrevivientes del siniestro vialMacarena fue atropellada por una Chevrolet Rosa y relató cómo fue el dramático choque que terminó con la vida de uno de sus amigos. “Fue un desastre, nos dejaron solos”, dijo.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: Comprar una propiedad con criptomonedas, ¿es una fantasía o una realidad?La Argentina se ubica en el puesto 13 de los países a nivel global en la adopción de criptomonedas y la compra de propiedades con este recurso ya es una realidad en el mundo

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Un riotercerense, de viaje en moto, falleció en siniestro vial en PerúSe trata de Gabriel Taritolay, conocido por su tarea de artesano en Villa Rumipal. Junto a otros tres moteros estaba recorriendo el país incaico.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Detuvieron al hombre acusado de violar a una empleada en una panadería de Las CañitasLa Policía de la Ciudad confirmó que la detención del sospechoso ocurrió en la zona de Los Polvorines.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LANACION: Violación en Las Cañitas: arrestaron al hombre que abusó de una joven en una panaderíaEl acusado fue encontrado en la zona de Los Polvorines en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Detuvieron al acusado de violar a una empleada en una panadería de Palermofue detenido esta tarde en la localidad bonaerense de Maquinista Savio. Fuentes policiales informaron que el procedimiento se produjo luego de haber podido identificar al sujeto mediante las cámaras del local al momento del asalto.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕