Sin medalla, pero de pie: Los Pumas otra vez quedaron presos de sus errores y le dijeron adiós al Mundial de rugby

No alcanzó. La medalla de bronce quedó para Inglaterra y no hubo revancha. Los Pumas estuvieron cerca de lograrlo y pelearon hasta el final. Pero no les alcanzó el esfuerzo. Los jugadores llegaron al límite a este partido por el tercer puesto del Mundial de Francia 2023.

El try de Tomás Cubelli encendió un poco el asunto la Argentina logró irse al descanso un poco más cerca del marcador (10-16) para hacer que la segunda parte fuera más atractiva.Santiago Carreras hizo un try con una magnifica apilada para sacarse de encima el peso de la polémica sobre su rol en el equipo como medio apertura que además hizo pasar al frente a la Argentina en el marcador.

Leer más:

clarincom »

Los mejores memes por la derrota de Los Pumas ante Inglaterra por el Mundial de RugbyLos usuarios reflejaron el traspié de la selección argentina frente al conjunto inglés. Con este resultado, los dirigidos por Michael Cheika quedaron cuartos en el certamen. Leer más ⮕

Dos de Los Pumas están entre los nominados a los premios del año de World RugbyEste domingo en París se entregarán las distinciones de la temporada a los mejores jugadores y dos argentinos se metieron en la lista de posibles ganadores. Leer más ⮕

Los Pumas vs. Inglaterra, por el Mundial de Rugby: horario, formaciones y dónde ver en vivoEste viernes, desde las 16, en el Stade de France, la Selección Argentina se mide con La Rosa en el duelo por el tercer puesto. Conocé lo que debés saber. Leer más ⮕

Mundial de Rugby: Los Pumas van por la medalla de bronce ante InglaterraEn el encuentro, los dirigidos por Micheal Cheika tendrán la oportunidad de tomarse revancha por la dolorosa derrota ante los ingleses en el debut mundialista. Leer más ⮕

Los Pumas vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial de Rugby: horario, formaciones y TVEl encuentro se jugará en el Stade de France, del norteño suburbio parisino Saint-Denis y será dirigido por el árbitro Nick Berry de Australia. Leer más ⮕

Los Pumas y la histórica tendencia del Mundial de Rugby que quieren revertirEn la historia de la Copa del Mundo, Argentina nunca pudo ganarle a Inglaterra y ahora tiene una gran chance para conseguirlo. Leer más ⮕