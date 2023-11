Sin cambios sustanciales en la paridad entre Massa y Milei después del debate presidencial

Han pasado tres días desde el debate presidencial por televisión y ninguna consultora de opinión pública registró todavía algún movimiento sustancial que modifique la paridad existente entre Sergio Massa y Javier Milei para el balotaje del domingo. Dos empresas convocaron a un centenar de personas para compartir el espectáculo. Divididos por estratos sociales y etarios.

También por preferencias: aquellos que se inclinan a favor del ministro-candidato; en igual proporción quienes simpatizan con el postulante libertario. Del mismo modo el núcleo de indecisos que bascula entre no votar o hacerlo en blanco. Casi todo permanecería igual. Los desplazamientos podrían producirse en cualquier momento sobre todo en la franja de quienes no saben qué hacer. El status quo no sería por ahora una buena novedad para Massa. Porque según la visión del oficialismo que mayoritariamente compartieron los medios de comunicación el ministro-candidato sacó una clara diferencia sobre su competidor en el debate. Por puesta en escena y desarroll

