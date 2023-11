En la presentación del Primer Simposio de Inteligencia Artificial Aplicada a la Industria Minera, que se desarrollará hoy, hubo coincidencia en que el presidente electo tendrá que continuar con obras públicas como las vías de acceso y el gasoducto reversal.ubicada al norte de la ciudad capital. Aunque la IA ya integra procesos productivos de la industria minera global y permite mejorar la productividad en sus plantas extractivas, en Argentina nunca fue regulada.

Empresas y sindicatos tomaron la iniciativa y organizaron este encuentro. En palabras de uno de los disertantes de hoy,"¿Qué futuro queremos construir? ¿cómo podemos lograr que la IA sea una tecnología orientada hacia el bien común? ¿cómo nos puede ayudar día a día a cuidar la casa común?". Son las preguntas disparadoras del encuentro que propuso Rodríguez, director de Recursos Humanos de la empresa minera Eramine Sudamericana SA, subsidiaria del grupo Eramet, principalmente del gobierno francés, con participación de capitales norteamericanos, ingleses y noruego





