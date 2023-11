Sergio Massa llamó a construir la unidad nacional

Además, destacó que"si hay algo que demostré a lo largo de mi carrera política es que defiendo las instituciones como nadie" y, respecto de opiniones propinadas por dirigentes de la oposición sobre su persona, señaló:"Esa idea de descalificar a otro en lugar de proponer qué vamos a construir quedó demostrado que es mala idea".

"Tengo la responsabilidad y el desafío de convencer a muchos de los que no nos votaron, ya sea de JxC, de Hacemos por Nuestro País. Para muchos es intentar confiar en mí, decirles que por ellos voy a hacer el mayor esfuerzo desde el 10 de diciembre si me dan la oportunidad", añadió.

Y preguntó acerca del libertario:"¿sigue con la idea de la dolarización, sigue con la idea de la venta de órganos, sigue con la eliminación de subsidios?". Además, consideró que fue el candidato que más votos obtuvo en las elecciones generales porque"lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores, no quieren la libre venta de armas, ni ver a sus hijos yendo al colegio con un arma en la mochila".

