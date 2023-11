Sergio Massa ajusta la búsqueda de votos

es mucho más fácil para UxP ir en busca de votantes huérfanos, esos cuyo candidatos que eligieron en la primera vuelta quedaron afuera., dicen y resaltan que"Milei rompió todos los puentes y solo puede ir a buscar al voto duro de Bullrich".

, expresó el partido que conduce Mónica Fein. Antes advirtieron que “está claro que el sentido del voto del pasado 22 de octubre expresó la necesidad de realizar cambios profundos en la administración del país. La sociedad argentina le dijo basta a la inflación y la inseguridad, al deterioro de la educación y la salud, a la falta de transparencia en el manejo de lo público, a la discrecionalidad en la distribución de los recursos".

niegan el rol del Estado en la educación y la salud, en el desarrollo de la ciencia, en el acompañamiento de la producción y el trabajo; quienes niegan el desafío urgente del cambio climático, la violencia machista y los derechos de las disidencias y colectivos vulnerados”.

En Santa Fe Capital el oficialismo debe buscar votos, según lo que muestran los colores de los mapas que miran en el búnker de UxP. El pronunciamiento socialista será clave en ese sentido y fue festejado en el gobierno.

En el mapa que manejan en el comando de campaña oficialista se ve con claridad dónde son los lugares a los que Massa deberá ir a buscar votos. Por eso en los próximos días visitará Mar del Plata, Córdoba y Mendoza, y por ese motivo el dirigente social dio varias entrevistas esta semana llamando a votar a Massa.

