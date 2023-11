Sergio Massa, a favor de la paritaria municipal nacional

impulsar como presidente una paritaria nacional de los municipales, que fije un piso salarial y funcione como marco, de manera similar a la paritaria nacional docenteEste miércoles, el candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación recibió en sus oficinas al secretario General de lay al secretario de Acción Política de esa organización y secretario general de laLuego de la reunión, filmó un breve video en el...

al no existir ese marco nacional que los trabajadores reclaman, el resultado de la paritaria depende exclusivamente de la capacidad negociadora de los sindicatos, los recursos financieros y la voluntad de pago de los intendentes

. En algunos casos, advierten, los trabajadores terminan siendo la variable de ajuste para la aplicación de políticas como la baja de tasas municipales que se implementan desde algunos municipios conducidos por la actual oposición.

Apenas dos meses atrás, cuando se anunció el bono extraordinario de 30 mil pesos para los trabajadores, con el objetivo de paliar los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo, se produjo una tensión entre los sindicatos y los alcaldes, que finalmente se resolvió a favor de los trabajadores, luego de la intervención del gobierno provincial, que creo un fondo de ayuda específico.

Lo que acuerdan Garro y Alfano, luego se aplica para todos los trabajadores, aunque los miembros de las otras dos organizaciones no hayan participado de la negociación.

