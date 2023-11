Ser punk durante 40 años: viene Bad Religion y explican cómo es hacer punk rock y salir de gira actualmente

Y es un placer.-¿No es tan fácil tocar con algunas de las otras bandas en las que estás?-No. Para mí es un privilegio tocar en cualquiera de mis bandas. Lo que pasa con Bad Religion es que la significancia que la banda tiene para la gente es muy grande; muchos crecieron con esta música. Cuando giro con alguna de mis nuevas bandas como Fake Names o Beach Rats no tienen tanto tiempo y entonces es algo más ligado al entretenimiento de girar con amigos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.