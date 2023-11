Senado: sin quorum propio, Cristina Kirchner tendrá que esperar para nombrar nuevos jueces

Sin quórum propio por la ausencia por enfermedad del sanjuanino Rubén Uñac, el oficialismo debió cancelar sus planes de convocar a sesión para este jueves en el Senado y postergó, así, los planes de Cristina Kirchner, que pretende nombrar una última tanda de jueces antes del final de su mandato como vicepresidenta.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLARINCOM: Déficit gemelos, el regreso del fantasma que condicionó a Cristina Kirchner y Mauricio MacriDesde hace varios meses, las cuentas públicas y la balanza comercial son negativas.Los riesgos que supone para la economía.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Atentado a Cristina Kirchner: ordenan secuestrar los celulares que Gerardo Milman no entregóLa Cámara Federal porteña le ordenó la jueza María Eugenia Capuchetti que avance con la medida solicitada por la querella de la Vicepresidenta.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El cordobés que River quiso en varias ocasiones y que buscarían en 2024El surgido en Belgrano se encuentra en la MLS y es uno de los apuntados para reforzar el plantel.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: Juliana Di Tullio dijo que Cristina Kirchner 'no va a ser parte del Gobierno' si Massa le gana el balotaje a MileiLa senadora nacional defendió el rol de la actual Vicepresidenta al destacar que 'no le quitó el cuerpo' a este Gobierno.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Pacto con Irán: dos jueces sorteados para juzgar a Cristina Kirchner se excusaron por falta de tiempo para ocuparse del casoEs en el marco de la causa que investiga a la ex presidenta.Sostienen que ya son suplentes en otros tribunales con juicios extensos y complicados.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: Dos de los jueces sorteados para juzgar a Cristina Kirchner se excusaron argumentando que tienen mucho trabajoAndrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu ya habían condenado a la vicepresidenta en la causa de Vialidad y fueron sorteados para juzgarla en el caso del pacto con Irán; debe resolver la Casación

Fuente: LANACION | Leer más ⮕