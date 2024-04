Seis meses de guerra en Gaza: más de 33 mil muertos y una crisis humanitaria inminente

Las últimas noticias no son buenas. La guerra en Gaza cumple seis meses sin que el poderoso ejército israelí haya logrado derrotar a Hamas ni eliminar por completo a sus milicias. Sin embargo, hay más de 33 mil muertos, en su mayoría civiles no combatientes, que le quitan la victoria a Israel en la guerra de propaganda. Los más de dos millones de sobrevivientes en la Franja están expuestos a epidemias y hambrunas inminentes si las bombas no los alcanzan primero.

Todo esto es el resultado de un terrible asalto terrorista el 7 de octubre, que provocó esta crisis y resultó en el asesinato de 1.200 civiles, uno de los episodios más graves contra el pueblo judío desde el Holocausto

Guerra Gaza Ejército Israelí Hamas Milicias Muertos Civiles Crisis Humanitaria

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



clarincom / 🏆 3. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Guerra en Gaza: Hamas juzga 'globalmente negativa' la respuesta de Israel a su propuesta de treguaEl grupo palestino proponía un alto el fuego de seis semanas para el intercambio de rehenes y prisioneros.Días atrás, Netanyahu ya había dicho que 'era poco realista'.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Hamás rechaza nueva propuesta de cese el fuego, dice que Israel ignora sus prioridadesHamás rechaza nueva propuesta de cese el fuego, dice que Israel ignora sus prioridades

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Desplante en la ONU para comenzar negociaciones de paz entre Israel y HamasLaurnagaray sobre las últimas noticias de Gaza

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Diferencias en conversaciones para algo el fuego entre Israel y Hamás se reducen, según BlinkenDiferencias en conversaciones para algo el fuego entre Israel y Hamás se reducen, según Blinken

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

¿Quién era Marwan Issa, el comandante de Hamás asesinado por Israel?Issa, presunto planificador de los atentados del 7 de octubre, es uno de los más altos dirigentes de Hamás muertos en Gaza desde el comienzo de la guerra.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Estados Unidos anunció que el “número tres” de Hamás murió en una ofensiva israelíLo informó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Durante la jornada, Biden y Netanyahu mantuvieron una conversación telefónica por primera vez en más de un mes. Lo que se sabe.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »