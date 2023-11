Sector estratégico: qué piensa sobre la situación geopolítica energética del mayor inversor privado de la Argentina

Marcos Bulgheroni, el CEO de Pan American Energy Group (PAEG), participó de la conferencia de Abeceb e hizo un análisis del sector energético global y de la incidencia que tendrán los nuevos cambios geopolíticos, como el conflicto en Medio Oriente. Además, habló sobre el rol que podría jugar la Argentina en una nueva etapa para la integración regional.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Quién es Federico Marcos, el hijo de Norberto que rompió el silencio sobre Fátima FlorezEl joven estuvo involucrado en la investigación por el juicio de división de bienes entre la artista y el empresario teatral.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Hernán Iglesias Illa: 'Me cuesta pensar que Marcos Peña votaría a Massa'Hernán Iglesias Illia en Modo Fontevecchia - 30-10

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El hijo de Norberto Marcos rompió el silencio tras la separación de Fátima Florez Federico Marcos habló en medio del conflicto judicial por la separación de bienes.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Marcos Ginocchio SE FUE DEL PAÍS: cuál es el exótico destino donde seguirá su carreraEl modelo mostró en qué país va a realizar algunos trabajos y un detalle en uno de sus videos dejó en el aire una gran revelación.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Marcos Ginocchio viajó a Finlandia por un importante compromiso laboral: los detallesEl salteño ganador de Gran Hermano 2022 tomó un perfil bajo, mientras desarrolla su carrera como modelo y actor.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En cinco años, el sector del conocimiento creció por encima de la economía de CórdobaSupera las tres mil empresas y los 63 mil colaboradores. Cuáles son las razones de este avance. El gran desafío es incorporar a más mujeres a la actividad. Cómo se posiciona la provincia en compañías promocionadas.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕