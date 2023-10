Seattle Sounders vs. FC Dallas en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Seattle Sounders vs. FC Dallas correspondiente a la oeste - llave 2 de MLS de Estados Unidos. Podrá ser visto a partir de las 22:00hs. en el estadio A Confirmar, en null el lunes 30 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Seattle Sounders vs. FC Dallas en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Seattle Sounders vs. FC Dallas

Luka Doncic, en llamas: cuatro triples consecutivos en los minutos finales para darle el triunfo a DallasEl esloveno anotó 49 puntos en la victoria 125-120 sobre Brooklyn.Tuvo un sprint final impresionante con cuatro triples al hilo para dar vuelta el marcador. Leer más ⮕

Orlando City SC vs. Nashville SC en vivo: cómo verlo, horario y TVOrlando City SC y Nashville SC se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el lunes 30 de octubre. El partido se jugará a las 15:03hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

St. Louis City vs. Atlanta United en vivo: cómo verlo, horario y TVSt. Louis City y Atlanta United se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 28 de octubre. El partido se jugará a las 21:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

FC Cincinnati vs. A Confirmar en vivo: cómo verlo, horario y TVFC Cincinnati y A Confirmar se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 21:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Houston Dynamo vs. Real Salt Lake en vivo: cómo verlo, horario y TVHouston Dynamo y Real Salt Lake se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 28 de octubre. El partido se jugará a las 19:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Philadelphia Union vs. New England Revolution en vivo: cómo verlo, horario y TVPhiladelphia Union y New England Revolution se enfrentarán por MLS de Estados Unidos el sábado 28 de octubre. El partido se jugará a las 18:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕