Se termina el préstamo de Silvio Romero: ¿vuelve a Independiente?

También se consagró campeón de la Copa Suruga Bank en 2018, en donde marcó el gol de la victoria. ActualmenteEl delantero podría volver a vestir estos colores. (prensa Independiente). ¿Qué hará el atacante de 35 años? ¿Decidirá quedarse en Independiente o irse? Por el momento, el club de Avellaneda no habló sobre el tema. Tampoco, el entrenador, Carlos Tevez.Se lució Enzo Fernández y el Chelsea pasó a cuartos de finalTemas que aparecen en esta nota:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: ¿Se queda? Silvio Romero debe volver a Independiente a fin de añoEl delantero de 35 años se encuentra a préstamo a Fortaleza y, como no cumplió algunos objetivos, tendría que regresar.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

PAGINA12: Bustos en memoria de Rául Alfonsín y Roberto Romero a 40 años de la recuperación democráticaEn el anuncio del acto que se hará el 13 de noviembre, se impusieron temas urgentes como la escasez de combustibles, la gobernabilidad en el interior de la provincia, y el futuro institucional del país.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El impresionante récord que “Cuti” Romero quebró en el Tottenham siendo defensorEl zaguero argentino se metió en la historia de los Spurs luego de la victoria ante Crystal Palace.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TYCSPORTS: La EMOCIÓN de Chiquito Romero antes de Boca vs. Fluminense: 'Valió la pena'Antes de enfrentar a Fluminense, Chiquito destacó el reconocimiento de la hinchada xeneize en cada una de sus intervenciones en el juego. 'La propuesta estuvo bien aceptada', deslizó.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Coti Romero expuso más de 50 mails de Alexis Quiroga y lo acusó de acosador virtualLa participante del Bailando aseguró que su expareja la persigue virtualmente a pesar de que ella le pidió que deje de hacerlo tanto en privado como públicamente.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Caranta: 'Con Chiquito Romero sé que si no la pongo en el ángulo no es gol'El arquero campeón de la Libertadores 07 resaltó la capacidad de Sergio con los penales.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕