Se sortearon lugares y roles para el último debate presidencial

El debate presidencial del 12 de noviembre será a partir de las 21, como ya ocurrió en los realizados en la Universidad de Santiago del Estero y la Facultad de Derecho de la UBA en octubre, previos a la segunda vuelta del 22 de ese mes. El lunes pasado hubo una reunión en la sede de la CNE de la que participaron los representantes de los candidatos presidenciales Massa (36,68%) y Milei (29,98%), quienes ingresaron al balotaje.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Moderadores, apuntes e interrupciones: qué se sabe del reglamento del debate entre Massa y MileiEste miércoles se sortearán los ejes temáticos del debate que se hará el 12 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la UBA.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: BALOTAJE: Quiénes son los cuatro periodistas que moderarán el debate de Massa y MileiLa Cámara Nacional confirmó quiénes estarán junto a Sergio Massa y Javier Milei en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA el 12 de noviembre.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CLARINCOM: Fuerte grieta por la causa de la inseguridad, según a quién vota la gente para el balotajeLa Facultad de Psicología de la UBA consultó a los votantes y hay una amplia distancia.Los de Massa apuntan a la desigualdad económica y los de Milei y Juntos por el Cambio al 'garantismo'.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Fuerte grieta entre votantes de Massa y Milei al elegir los motivos de la inseguridadLa Facultad de Psicología de la UBA consultó a los votantes de cara al balotaje.Los de Massa apuntan a la desigualdad económica. Los de Milei y Juntos por el Cambio, al 'garantismo'.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Cómo son las reglas: temas, formato y los apuntes libertariosEl cruce entre los candidatos de UP y LLA en la previa de la segunda vuelta será el domingo 12 de noviembre, a las 21, en la Facultad de Derecho de la UBA. Qué se resolvió respecto al formato del último duelo entre el ministro y el economista

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Los Gladiadores debutaron en los Panamericanos con victoria sobre Estados UnidosEl seleccionado argentino derrotó a su par estadounidense por 28 a 14, con tantos de Federico Pizarro (5), Ignacio Pizarro (4), Nicolás Bono (4), Mariano Cánepa (3), Pedro Martínez Cami (3), Federico Fernández (2), Diego Simonet (2), Pablo Vainstein (2), Santiago Baronetto (1), Gastón Mouriño (1) y Pablo Simonet (1).

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕