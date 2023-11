Se resolvió la situación de Vicky Xipolitakis por su escándalo en la cabina de un avión

En el video, además de dejar en evidencia a los pilotos con invitaciones y frases en doble sentido, se puede ver como bajo su instrucción, la modelo acciona con su mano el acelerador de la aeronave mientras se desarrollaba la situación de despegue en la pista de cabotaje de Aeroparque.

Por la infracción, los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Matías Soaje fueron despedidos de la compañía por negligencia y a Xipolitakis se le prohibió viajar durante cinco años en Austral o Aerolínas Argentinas.

En ese sentido, como parte del acuerdo por un juicio abreviado en el que se declaró culpable, Xipolitakis fue multada por 20 mil pesos y con 295 horas de trabajo comunitario en una parroquia de Lanús. Además, al enterarse de lo sucedido, una familia de pasajeros a bordo del avión denunció a la modelo civilmente por daños y perjuicios. Los demandantes reclamaban 2 millones de pesos (actualizados a hoy) y hoy llegaron a un acuerdo con la compañía de seguros.

En el programa de Karina Mazzocco, Diego Estéves detalló que la aseguradora cubrió los gastos ocasionados por el terrible episodio que protagonizó “La griega” por “daño psicológico, tratamientos psicológicos y daño moral”.

“Con esto Vicky resuelve lo que le quedaba. Recordemos que había hecho una probation de 295 horas en una parroquia de Lanús, las cumplió. También pagó los 20 mil pesos. Así que, el escándalo más grande de su historia, está resuelto”, señaló el panelista.

