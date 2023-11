Se quiebra La Libertad Avanza a partir del pacto Macri-Milei

docena de legisladores nacionales, provinciales y del Mercosur que decidieron “no acompañar” al candidato negacionista en ese “cambio de rumbo solo con fines electorales”. No votarán por Milei pero tampoco por Sergio Massa. No obstante, la neutralidad abrió una grieta en la bancada ultraderechista que aún ni se sentó en el Congreso. Pero eles tal que ya hay algunos de los firmantes que reculan en chancletas, mientras que otros salen a confirmar el distanciamiento.

dijeron “respetar” la decisión de Milei de aliarse a Juntos por el Cambio pero dejaron en claro que ese acuerdo “moral e ideológicamente es nuestro límite”“Recordamos que durante la Presidencia del ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones como la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron”Quiénes se alejaron en...

A Salinas la acompañaron sus pares provinciales Carlos Alberto Damasco, y Julia Esther Calleros Arrecous. Se sumó el senador nacionalEn el documento figura también la firma de la senadora de San Luis Ivana Arrascaeta, pero a través de grupos de Whatsapp aseguró que su apoyo es"incondicional a Javier" y que están "trabajando sin descanso en la fiscalización del 19"..

"Está a las claras que de la mano de Milei tampoco se está buscando un cambio, es más de lo mismo", criticó primero y luego fue lapidario:"Ni Massa ni Milei son de mi agrado porque nos estamos dando cuenta de que, en función de querer el poder, está tratando de salvarle la cola a los chanchuyos que se mandó el macrismo en su momento".

