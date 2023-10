Se puso a LLORAR en TikTok por una INSÓLITA razón y la DESTROZARON: 'No puedo ser fiel'

Las redes sociales suelen ser una gran vía para el descargo de emociones ante cualquier situación de angustia o enojo. En esta ocasión, una influencer llamada “DiDi R” se puso a llorar frente a cámara por la tristeza que le genera una insólita razón: no está de acuerdo con la monogamia.Ante la polémica confesión de la joven tiktoker, los usuarios aprovecharon para dejar en los comentarios una dura respuesta.

No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida”, “Pues al menos te diste cuenta que te falta compromiso”, “Patria, familia, monogamia o muerte”, “No hay nada malo pero si olvídate de tener una buena familia luego”, “Yo amo al que es mi hombre no necesito ni segundos ni terceros. Cuando amas no eres capaz de pensar en otro”, fueron algunos de los mensajes.A pesar de que la mayoría se opuso al estilo de vida de “DiDi R”, también hubieron varios usuarios que la apoyaron.

