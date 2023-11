Se filtró un audio donde Romina Uhrig NINGUNEA a Yanina Latorre: la DURA respuesta de la panelista

Dijo que estaba cansada, no dijo ‘me siento mal voy a tomar un ibuprofeno, tengo fiebre’. Se ve que no arrancó, no arrancó y 10:20 habrá dicho aviso”, acotó Yanina.Y concluyó: “Encima ayer mintió, porque me tomé hasta el trabajo de eso. Le busqué el trayecto de la casa de Moreno a ver cuánto hay, y de Moreno a Devoto en ese horario tardas una hora 46 minutos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Tenso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Romina Uhrig: “Vos a mí no me mandás”La panelista de LAM se indignó con una actitud que tuvo la exparticipante de Gran Hermano.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Romina Uhrig, furiosa con Yanina Latorre: “Debería haber sido responsable y no renunciar”La participante del “Bailando 2023″ habló en “Intrusos” sobre la renuncia de Yanina Latorre a la salsa de tres.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Bailando 2023: Romina Uhrig encontró reemplazo para Yanina Latorre en la salsa de tresLa participante del ciclo conducido por Marcelo Tinelli contó quién ocupará el lugar de la panelista en la coreografía.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El fuerte cruce en vivo entre Romina Uhrig y Karina IavícoliLa ex Gran Hermano explotó contra la panelista de Intrusos, luego de que ésta opinara por su pelea con Yanina Latorre.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CLARINCOM: El día de furia de Yanina Latorre: se peleó con Romina Uhrig y renunció al 'Bailando 2023'La panelista se enojó con la ex GH y se bajó de la salsa de a tres. La ex diputada busca un reemplazo de forma urgente.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: Bailando 2023: Yanina Latorre se ofendió con Romina Uhrig y se bajó de la salsa de tresLa panelista de LAM iba a acompañar a la exparticipante de Gran Hermano en la próxima ronda, pero la exdiputada decidió no asistir a un ensayo y la “angelita” estalló

Fuente: LANACION | Leer más ⮕