Se entregaron los premios Alumni y Télam fue galardonada por segundo año consecutivo

Después de la entrega de diplomas a los ternados a los “Premios Alumni 2023” llevada a cabo el mes pasado en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en la calle Viamonte, el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (CiDeDFA) entregó hoy las respectivas estatuillas en el predio de Ezeiza, tal como ocurrió el 18 de octubre de 2022.

En esta oportunidad el Alumni de Oro fue para el arquero de River Plate y del seleccionado argentino campeón mundial en Qatar 2022, Franco Armani, y el mismo galardón le fue otorgado también al anfitrión de la velada, el presidente de AFA, Claudio Tapia.La Comisión de Derechos Humanos inició el tratamiento de proyectos contra el negacionismo

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: Se entregarán los Premios Alumni en el predio de la AFALos tradicionales premios tendrán su gala este miércoles, desde las 19, en el predio Lionel Andrés Messi , los jugadores destacados durante el 2022 son: Franco Armani, Luca Langoni y Mateo Retegui.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Se entregan los Premios Alumni en el predio de la AFALos tradicionales premios tendrán su gala este miércoles, desde las 19, en el predio Lionel Andrés Messi , los jugadores destacados durante el 2022 son: Franco Armani, Luca Langoni y Mateo Retegui.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Hacia la meta, sin pensar en el oroSiempre es positivo proponerse una meta y, aunque sea contra viento y marea, luchar para intentar alcanzarla.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El reconocimiento del Inter Miami para Lionel Messi por su octavo Balón de OroEl argentino, reciente ganador de un nuevo trofeo individual, fue recibido este martes con un cálido homenaje por parte del plantel de Las Garzas.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Mexicano explotó de furia cuando Messi ganó el Balón de Oro: 'Maldito robo'Conocido como Mike Máquina del Mal, y fanático de Cristiano Ronaldo, el joven volvió a la carga contra el 10 y en las redes salieron al cruce.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Con Messi, los siete jugadores en ganar Balón de Oro y Mundial en el mismo añoEl capitán de la Selección Argentina ayer se unió a una selecta nómina únicamente conformada por leyendas del deporte.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕