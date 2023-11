Se encontró un iPhone, llamó para devolverlo pero LA RESPUESTA QUE RECIBIÓ LA DESCOLOCÓ

Ante la inesperada respuesta de la persona con quien estaba hablando, ‘Pilar’ le reiteró que se había comunicado con él porque su número era al único al que podía llamar. “No soy loca, estoy intentando devolver un iPhone”, le dijo.“¿Y qué querés que haga? Yo no tengo la más remota idea de qué me estás diciendo”, continuó el hombre.Leé también: Rechazó un trabajo con un sueldo de US$180.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Público creó un sitio web para seguir informando en respuesta al ciberataque que sufreA partir de ahora y hasta que pueda recuperar su infraestructura, el medio español con el que Página/12 comparte contenidos publica todas sus notas y opiniones bajo un dominio alternativo.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: La respuesta del respresentante de Charlotte Caniggia a Juana VialeFabián Esperón, el representante de Charlotte Caniggia, fue duramente criticado por Juana Viale en su primer programa, 'Almorzando con Juana' y ahora él contestó.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: La respuesta del representante de Charlotte Caniggia a Juana VialeFabián Esperón, el representante de Charlotte Caniggia, fue duramente criticado por Juana Viale en su primer programa, 'Almorzando con Juana' y ahora él contestó.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: DI MARÍA bancó a MESSI en TYC SPORTS: la FUERTE respuesta a MATTHAUSEl Fideo escribió un comentario en el Instagram del canal luego de que el alemán definiera como 'una farsa' el premio de la Pulga. 'Qué manera de llorar la gente', publicó junto a un emoji muy particular.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

PAGINA12: La respuesta de Sergio Massa al deseo explosivo de Patricia BullrichEn sintonía con expresiones previas de su actual aliado Javier Milei, la excandidata de JxC dijo que 'ojalá explote' la situación económica del país antes del balotaje.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Conflicto Israel-Hamas: Argentina condenó la respuesta israelí a los ataques terroristas de HamasLa postura se suma a la de Chile y Colombia, como respuesta a lo hecho por las fuerzas de Israel en un campo de refugiados en Gaza.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕