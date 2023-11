Se encontró un iPhone, intentó devolverlo, recibió una insólita respuesta y se volvió viral

Al comunicarse con 'Cris', recibió la voz de un hombre que curiosamente se se puso a la defensiva y hasta comenzó a agredirla verbalmente. 'Acabo de encontrar un celular en el piso, en Libertador, y el contacto de emergencia sos vos. Me imagino que será de una novia o algo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: De Belgrano a Palermo: así será el nuevo polo con restaurantes y concesionarios top que abrirá sobre la avenida LibertadorInició la segunda etapa del mega proyecto comercial Viaviva que comenzó en el Barrio Chino y hoy busca transformar todo el viaducto que va desde Belgrano hasta Palermo

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Accidente fatal en Soldati: volcó un camión de aceite y murió el conductorOcurrió en el cruce de la Avenida La Cámpora y 27 de febrero. La mujer que iba de acompañante fue trasladada al hospital Grierson.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Córdoba: quedó preso por homicidio culposo el conductor que mató con el auto y se marchóEl drama sucedió el sábado en la avenida de Circunvalación, en la ciudad de Córdoba. Esa madrugada, varias personas fueron atropelladas y una murió.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El asesinato de un joven, durante el robo de un celular, emerge hacia la verdadMiguel Molina recibió un tiro en la cabeza. Dos conocidos suyos responden por robo califiado. Un tercer adolescente es juzgado por homicidio agravado. Todo ocurrió a la salida de una fiesta en Villa El Libertador. Las claves.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: Madrugada accidentada: un hombre falleció en Soldati tras volcar su camión y dos mayores resultaron heridos en la PanamericanaPor causas que se desconocen al momento, un rodado de gran porte, que transportaba aceite, cayó de costado en el cruce de la avenida 27 de febrero con la autopista Presidente Cámpora, cerca del límite con el Riachuelo

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Se encontró un iPhone, intentó devolverlo, recibió una insólita respuesta y se volvió viralLa protagonista del video intentó hacer una buena acción tras hallar el teléfono en plena Avenida del Libertador, pero terminó envuelta en una desopilante discusión.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕