Se conoció el MOTIVO de la muerte de Bobby Charlton

Charlton sufrió una caída accidental en la residencia de ancianos en la que se hospedaba: perdió el equilibrio al intentar levantarse de una silla, se golpeó con una ventana y 'posiblemente' contra un radiadorfue ingresado a la clínica más cercana para atenderlo debido a su avanzada edadfalleció cinco días después producto de una neumonía provocada por la fractura de varias costillas en la caídaquedará grabado por siempre en la historia deó tres ligas locales, una FA Cup y una Copa de Europa.uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de Múnich en 1958, donde murieron ocho jugadores del plantel.obtuvo el Balón de Oro, y desde 1970 fue el máximo goleador de su país con 49 goles en 106 partidosHarry Kane es quien lidera el registro en la actualidad con 59 tantos.

