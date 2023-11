Se abrió la salida de Gaza a quienes poseen pasaportes extranjeros y a heridos graves

Alrededor de medio centenar de ambulancias egipcias trasladaron a decenas de heridos graves de los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza para que reciban tratamiento en hospitales egipcios, dada la deteriorada situación de los centros sanitarios gazatíes, por primera vez desde el inicio de los bombardeos israelíes del enclave palestino.

Además, un total de 53 camiones cargados con alimentos y suministros médicos entraron este miércoles a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, que une el enclave palestino con Egipto, siendo así el mayor convoy que accede en una jornada tras pasar la inspección de las autoridades israelíes.

Las escenas transmitidas por Al-Jazeera eran casi idénticas a las de la víspera, con decenas de hombres removiendo escombros de edificios derrumbados en busca de sobrevivientes. En una señal de la alarma creciente entre los países árabes, Jordania convocó a su embajador en Israel y dijo al embajador israelí que permaneciera fuera del país. Jordania, un aliado clave de Estados Unidos en la región, firmó un acuerdo de paz con Israel en 1994, como había hecho anteriormente Egipto.

Las fuerzas de tierra israelíes se acercaban a las afueras de Ciudad Gaza, días después de iniciar una nueva fase de la guerra, que según los gobernantes israelíes será larga y difícil. Tal como sucedió cuando las fuerzas israelíes penetraron en Gaza durante el fin de semana, el servicio telefónico y de internet quedó interrumpido durante varias horas el miércoles.

