Se abre el primer hotel cápsula en un aeropuerto argentino: cómo es y cuánto cuesta

Al igual que la mayoría de los aeropuertos internacionales del mundo, Ezeiza tendrá su primer hotel cápsula, un micro espacio para estadías cortas. My Pod Capsule Boutique se inaugurará los primeros días de noviembre dentro de la terminal de vuelos al exterior que operas Aeropuertos Argentina 2000.El mini hotel, dela firma My Pod, es el primero con este concepto que se instala en un aeropuerto argentino y requirió una inversión de u$s 1,5 millones.

Cómo es el hotel cápsulaA partir de los primeros días de noviembre, los pasajeros que quieran hospedarse en My Pod podrán hacer las reserva a través de la página web https://mypodcapsule.com.Tiene distintas opciones de habitaciones que se reservan por horaCada uno de los servicios se adquieren por hora y se deben seleccionar de manera particular, aunque también se ofrecen combos que combinan dos o más servicios.

Leer más:

Cronistacom »

Luis Figo donó la camiseta de Boca que usó Riquelme en la Intercontinental del 2000La mega estrella portuguesa hizo entrega de la icónica casaca que lució Román ante el Real Madrid. Leer más ⮕

¿Qué dijo Figo tras donar la camiseta de Boca que usó Riquelme en la Intercontinental del 2000?La mega estrella portuguesa hizo entrega de la icónica casaca que lució Román ante el Real Madrid. Leer más ⮕

El NUEVO DESTINO de la camiseta que usó Riquelme en Boca vs. Real MadridLa histórica reliquia xeneize, que había quedado en manos del portugués después de la final de la Copa Intercontinental 2000, descansará en el Museo Legends del argentino Marcelo Ordás. Leer más ⮕

Netflix reveló el trailer de la última temporada de The CrownLa serie éxito de Netflix relatará lo sucedido en la vida de la familia real británica desde mediados de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000. Leer más ⮕

Entradas Argentina vs Uruguay en La Bombonera: qué se sabe hasta el momentoQué pasó con el Estadio Monumental y el Mario Alberto Kempes. Deportick y la información disponible en AFAtickets. Leer más ⮕

Triste récord: la Argentina es el país con la tasa de interés más alta del mundoHasta ayer, el primer lugar del ranking lo tenía Zimbabue, pero una modificación en ese país dejó a la Argentina en una posición incómoda a nivel mundial; la tasa de interés se usa como herramienta para combatir la inflación Leer más ⮕