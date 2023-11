Scaloni se enfrenta a su maestro Bielsa en un partido especial

No será un partido más para Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Enfrente tendrá a uno de los que tuvo de maestros en su carrera como jugador. Marcelo Bielsa volverá a dirigir en el país como entrenador de Uruguay y para el técnico campeón del mundo será una noche muy especial la del jueves en la Bombonera.'Poder enfrentarlo y saludarlo... Los que hemos salido de Newell's sabemos que es una referencia. Es una alegría y satisfacción.

Los que pasamos por sus manos estamos marcados' dijo el técnico nacido en Pujato sobre el volver a cruzarse con el Loco.Incluso el alumno puede superar al maestro porque con una victoria la Scaloneta superará el récord de triunfos consecutivos en Eliminatorias Sudamericanas justamente conseguido por Bielsa. 'No lo sabía. Son estadísticas. Las estadísticas están para romperse o pueden no quedar en nada como nos pasó en el Mundial en el debut. Queremos ganar si rompemos o no una racha no es importante' opinó sobre esto Scaloni que también habló de la manera de afrontar los partidos que tiene el actual DT de Urugua

:

DİARİOOLE: Conferencia de Scaloni previo a Uruguay"Son estadísticas. Están para romperse o quedan en nada. Están buenas y quedan para la historia, pero algunas cambian y es positivo. Más allá de la racha, ojalá hagamos un buen partido y ganar" "No hablamos, hay varios chicos que no están. Hoy somos 22 jugadores de campo y hay que dejar afuera a cuatro. Son decisiones difíciles que hay que tomar" "En River estábamos bien y el campo de juego estaba bien, pero corríamos riesgo de jugar ahí. Estamos contentos de jugar en Boca" "Tomaremos la decisión en lo que creamos para el partido. Sabemos que pueden jugar juntos, pero para este partido no creo que lo hagan" "El que no quiere entender la realidad. Alguno lo hace para debatir un poco, pero no creo que tenga debate. No lo entiendo. Si todo el mundo diría 'el mejor, el mejor' no habría debate" "Esta Selección ya demostró de que está a la altura de jugar contra cualquier rival. Después se puede ganar o no

Fuente: DiarioOle | Leer más »

DİARİOOLE: Selección Argentina, hoy EN VIVO: conferencia de prensa de Scaloni y posible formación vs. Uruguay'¿Si Messi será titular? La respuesta es fácil: si está para jugar, jugará. Y jugará hasta que él levante la mano (pida el cambio)' 🇦🇷 Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Fuente: DiarioOle | Leer más »

PAGİNA12: Scaloni no confirma el equipo para el duelo ante UruguayLionel Scaloni no ha confirmado la formación del equipo que enfrentará a Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas . La idea es que Lionel Messi juegue los dos partidos de esta ventana.

Fuente: pagina12 | Leer más »

CLARİNCOM: Prueba de fuego para la Scaloneta contra UruguayLa Selección de Argentina se enfrenta a Uruguay en un partido crucial para la Scaloneta. Marcelo Bielsa comanda a un duro contrincante y Lionel Scaloni exige que los jugadores estén al 100% físicamente.

Fuente: clarincom | Leer más »

PAGİNA12: Roger Waters obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicotEl músico británico Roger Waters se vio obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicot de varios hoteles y un mensaje del Comité Israelí en Uruguay . Waters hará base en San Pablo y volará a Montevideo y Buenos Aires para los shows de su gira 'This is Not A Drill'.

Fuente: pagina12 | Leer más »

DİARİOOLE: Argentina vs. Uruguay: ¿Qué pasará en este capítulo?🇦🇷🔟🇦🇷👔 Leo Messi y Marcelo Bielsa se cruzarán este jueves en Argentina- Uruguay , en la Bombonera. ¿Qué pasará en este capítulo? La historia entre ellos.

Fuente: DiarioOle | Leer más »