Santiago 2023: Los Gladiadores ganaron en el cierre de la fase de grupos y están en semifinales

La formación inicial argentina fue: Leonel Maciel, Santiago Baronetto, Pablo Vainstein, Pedro Martínez, Diego Simonet, Ignacio Pizarro y Mariano Canepa.El equipo conducido por Guillermo Milano avanzó como líder de su zona

con puntaje perfecto y ahora enfrentará al segundo del Grupo A, que saldrá del perdedor del duelo que protagonizarán en último turno del día Brasil y Chile. El otro cruce tendrá como protagonistas a Estados Unidos, que le ganó el duelo decisivo por el segundo lugar del Grupo B a Uruguay, y el ganador de Brasil y Chile.

