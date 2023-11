Sangre olímpica para la responsable de que la esgrima argentina vuelva a ser de oro después de 44 años

La esgrimista nacida en Londres, hija de dos deportistas olímpicos argentinos, le dio una alegría inmensa este miércoles a una delegación argentina ávida de medallas de oro que le permitan subir en el medallero.

Pero la alegría fue principalmente para ella, que trabajó “muchísimo por este objetivo hace muchos años”. “No lo puedo creer. Es un sueño cumplido. En particular este año me puse el objetivo de hacer un buen papel acá”, dice emocionada la espadista de 30 años que venció a la peruana María Luisa Doig Calderón por 15 a 9 en la final.

Y en ese momento, con la Bandera Argentina sobre su espalda y la camiseta de Racing debajo de su traje, mostró algo de esa alma bondadosa, amorosa, que su madre describe con orgullo y emoción. Isabel Di Tella enfrentó en la final a la peruana María Luisa Doig Calderón. (Dragomir Yankovic/Santiago 2023 vía Photosport)

Isabel le dedicó el triunfo a toda la gente que la acompañó siempre en su carrera, a sus amigas y en particular a su psicólogo, Juan José Grande, que falleció el año pasado y lo extraña mucho. “Ojalá pudiera estar acá para disfrutar esto conmigo”, dijo y se quebró.

Porque ella tiene a todos presentes, a José Domínguez, su primer entrenador de esgrima que la pudo acompañar en su conquista en Santiago, y “a toda la gente querida” con la que se crio y se pudo reencontrar en estos Juegos, porque la acompañaron desde la tribuna y no ve las horas de poder ir a abrazar.Isabel Di Tella muerde su medalla de oro, la primera de Argentina desde que Mario De Brélaz, ganó la suya en espada en los Juegos de 1979.

