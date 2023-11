San Carlos de Bariloche tiene su nueva bandera

-junto a la enseña nacional y la provincial- y su existencia quedará promulgada el jueves 9 de noviembre, se informó este miércoles. Se trata de una bandera que tiene dos franjas horizontales verdes con una blanca en el centro; a la izquierda, cerca del asta, un triángulo isósceles. Dentro de ese triángulo se ve un sol con nueve rayos y un cristal de nieve., explicó a Télam Mario Golman, el vexilólogo -especialista en estandartes- que acompañó al Concejo Deliberante en el proceso de conformación del símbolo municipal y formó parte del jurado que la eligió.

La elección de este diseño es el resultado de una iniciativa lanzada en junio de 2022, a través del concurso"Una bandera para San Carlos de Bariloche", al que fueron invitados todos los séptimos grados y quintos años de las escuelas públicas de la ciudad.

“Se presentaron las iniciativas, en septiembre se designó un jurado -del que tuve el honor de participar-, debatimos y terminamos seleccionando al ganador, que cumplió con la normativa y los fundamentos establecidos en el concurso”, aclaró Golman.

El concurso recibió nueve diseños y quedaron seleccionados siete, tanto de colegios públicos como privados; el ganador es el de los chicos de séptimo grado del colegio Jean Piaget.Comencé con esta iniciativa al comienzo de mi gestión. Pensé que iba a ser algo sencillo pero, cuando empecé a investigar entendí que no lo sería tanto”,La flamante bandera “fue aprobada en una sesión (del Concejo Deliberante) y luego se hizo la ordenanza.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Estos son los sabores destacados de Bariloche a la CartaEl evento gastronómico más importante de la Patagonia presentó sus mejores platos. El viernes arranca la feria gastronómica.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Bariloche: un prefecto salvó a una mujer que cayó al lago Nahuel HuapiLa víctima cayó al agua por un descuido y fue rescatada sana y salva. Quedó en observación en un centro de salud local.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Nicole Neumann encendió Instagram con un body de ENCAJE negro y tapado de vinilo: “Escorpio girl”Fanática de posar en lencería, se mostró con un total look a juego con el maquillaje delineado y los aros.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Horror en Río Negro: asesinó a su pareja delante de sus hijosLos menores fueron a buscar la ayuda de un vecino y le dijeron que su papá había matado a su mamá.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Furor por el WHATSAPP NEGRO: qué es y cómo se activa el modo SECRETOLa función lleva al extremo la opción de oscurecer la pantalla. Y además de lo estético, sirve para bajar el consumo de batería y evitar el cansancio visual.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CRONISTACOM: El negro pronóstico para la Argentina de los bancos internacionalesEl IIF arriesgó que se viene una etapa de hiperinflación, ajuste e inflación con el escenario electoral que se abre con los dos candidatos. ¿Cómo los define y qué chances tendrán?

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕