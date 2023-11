Sam Bankman-Fried fue acusado de 'robar' a sus clientes, en la etapa final del juicio por fraude

"Se trata de mentiras. Se trata de robo. Se trata de codicia", dijo del exejecutivo de 31 años cuya fortuna en criptoactivos se volatilizó tras la bancarrota de su plataforma.

Ascenso y caída de Bankman-Fried, el genio de las criptomonedas cuya compañía desapareció US$ 8.700 millonesEn la primavera de 2022, la industria de las criptomonedas se vio sacudida por una serie de quiebras que hicieron caer el valor de los criptoactivos, incluyendo los de Alameda. En noviembre del año pasado, su plataforma implosionó, incapaz de hacer frente a pedidos masivos de retiros por parte de los clientes, preocupados por la operativa de la firma.

Cuando el polvo se asentó, faltaban unos 8.700 millones de dólares, según el administrador que gestionó la liquidación. La fiscalía sostuvo que el jurado deberá decidir si"el acusado sabía que tomar el dinero estaba mal"."Lo sabía pero igual lo hizo", lanzó Roos.

Bankman-Fried aceptó durante el juicio que cometió"errores" de gestión, pero rechazó tajantemente haber cometido un fraude. Sostuvo que era un empresario joven desbordado de trabajo que descubrió los problemas de Alameda demasiado tarde y que sus directivas para gestionar riesgos fueran ignoradas por sus colaboradores en la firma, incluyendo su ex novia, Caroline Ellison, quien dirigía la empresa.Israel bombardea campo de refugiados en Gaza: atacó 11.

