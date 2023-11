Salud: realizaron 49 cirugías oftalmológicas gratuitas en Hospital Regional de San José de la Dormida

Todas las intervenciones fueron exitosas y permitieron que los pacientes recuperen su capacidad visual. La campaña comenzó en septiembre y de las que participaron 145 personas. Durante dos meses se desarrollaron pesquisas preoperatorias en las localidades Pozo Nuevo, Villa María de Río Seco y San José de la Dormida.

“Las 49 operaciones se realizaron en 10 horas; se armaron tres estaciones y se operó en simultáneo de a tres pacientes. Esto evitó complicaciones y aportó mucha eficiencia al proceso, lo que fue posible gracias a la articulación entre las distintas fundaciones, entidades y el Hospital”, explicó Pablo Amodei, director de Hospitales del interior.

En total participaron 23 profesionales, entre ellos, cirujanos, enfermeros, instrumentadores y colaboradores. Los expertos pertenecen a la Sociedad Oftalmológica de Córdoba (SOC), la Fundación Ver Mejor, del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y del Instituto Oftalmológico ONNIS.

Asimismo, las entidades también colaboraron con microscopios, facoemulsificadores, esterilizadores rápidos e instrumental. La organización Faco Extrema también ayudó con aparatología, y la Fundación Elena Barraquer proveyó los lentes intraoculares colocados.

En tanto, el Hospital Regional, además de las instalaciones y los quirófanos, aportó insumos como sueros, medicamentos y anestesia. También aportó con personal de enfermería e instrumentadores y dispuso los consultorios para los estudios preoperatorios y los controles posteriores a las cirugías.

