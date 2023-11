Salta: una joven manejaba con 6,0 del alcohol en sangre y solo la multaron

La mujer tenía una concentración de alcohol en sangre altísima: 6 gramos/litros. Las otras dos mujeres que viajaban también se pusieron agresivas cuando los policías intentaron secuestrar la camioneta y se negaron a buscar ayuda de algún familiar. Se supo que la conductora tiene residencia en Campo Quijano, pero la camioneta era de otra persona y está asentada en la provincia de Buenos Aires.

