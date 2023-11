Súper Balón de Oro: ¿quién es el argentino que ganó el único premio individual que Lionel Messi no tiene?

Desde su debut en 2004 en FC Barcelona, hace 19 años, se mantuvo siempre en la cúspide del fútbol de elite mundial y así lo demuestran los títulos que consiguió con sus equipos y las numerosas distinciones individuales con las que fue premiado. Sin embargo, existe un premio que “La Pulga” no ostenta y que sí ganó un futbolista argentino en el pasado: el Súper Balón de Oro.

