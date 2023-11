Súper Balón de Oro: qué es, cuándo se entrega y por qué Messi es el máximo candidato

A sus 36 años, ya en el fútbol de los Estados Unidos, parecería que no le queda nada por ganar a Lionel MessiA Leo le falta ganar el Súper Balón de OroEl Súper Balón de Oro: qué es y cuándo se entrega El Súper Balón de Oro es un premio que France Football ha creado por los 30 años de la fundación de la revista, para reconocer al futbolista más destacado de las últimas tres décadas.. El único, hasta ahora. El podio lo completaron Johan Cruyff y Michel Platini.

de haber una premiación en 2029, lo más seguro (y justo) es que el Súper Balón de Oro se lo lleve Messi.(2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: El abrazo entre Lionel Messi y Novak Djokovic en la gala del Balón de OroMientras el popular streamer Ibai Llanos entrevistaba a Nole, el mejor tenista del mundo se saludó con el astro argentino.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Lionel Messi va por su octavo Balón de Oro: minuto a minuto en vivoEl capitán de la Selección Argentina podría conseguir esta tarde un nuevo galardón por lo realizado en el Mundial de Qatar 2022.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Lautaro Martínez: 'Si Messi no compartía época con Cristiano Ronaldo, se llevaba 15 Balones de Oro'El delantero de Inter elogió a la Pulga en la previa a la premiación. “Hay que agradecerle por todo lo que hizo por el fútbol', afirmó.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El SOBERBIO LOOK de Messi en la gala del Balón de OroLa Pulga pisó la alfombra roja acompañado por su pareja, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Con Messi como favorito en instantes se conoce al ganador del Balón de OroEste lunes desde las 16:45 de Argentina, con transmisión de ESPN, DSports, TNT Sports y las plataformas Star+ y DGo, se conocerán los ganadores de los distintos premios que otorga la revista France Football.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Looks de Messi en los Balón de Oro: ahora, negro y blancoEn esta oportunidad Leo llegó casi con el mismo look que sus hijos. En Olé repasamos cómo fue vestido a cada premiación.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕