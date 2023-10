Sánchez arriesga su investidura y le preguntará a las bases del PSOE si avalan el pacto con el independentismo catalán

La cuenta regresiva está activada y Pedro Sánchez quiere empezar a atar todo los cabos sueltos de su investidura. Al presidente de Gobierno en funciones le queda un mes para revalidar su mandato -el 27 de noviembre es la fecha límite-, caso contrario el Rey deberá convocar una nuevas elecciones.

Mientras ultima las negociaciones con ERC y Junts, el líder socialista quiere que la militancia del partido avale todos los pactos políticos que se necesitan para la investidura. Al suscribirte aceptarás recibir el newsletter o las alertas de La Política Online. Te podés desuscribir cuando quieras

En un principio, en el Comité Federal de este sábado, Sánchez sólo iba a consultar a las bases por el acuerdo con Sumar. Sin embargo, ha anunciado que la pregunta alcanzará también a las negociaciones con otros grupos.La estrategia pasa por obtener el consenso respecto a las sesiones (una ley de amnistía) que el PSOE hará para lograr los votos del independentismo catalán. headtopics.com

"Mañana se va a plantear una pregunta a la militancia y en esa intervención daré mi posición de los distintos aspectos que afectan a este proceso de investidura, y tengo la confianza, y he hablado con muchos cuadros socialistas, de que el respaldo va a ser muy importante de los militantes, que se pueden expresar libremente con todo el respeto de este secretario general", ha dicho durante una rueda de prensa en Bruselas, tras la cumbre europea de este jueves y...

El PP agita el tema migratorio para abrir otro foco de desgaste a Sánchez en la cuenta regresiva de su investidura "¿Por qué lo formulamos en esos términos? Primero, porque queremos que la militancia se pronuncie sobre los acuerdos que tengamos con el resto de las formaciones políticas y, en segundo lugar, porque no podemos entrar en más detalle porque estamos en ese proceso de negociación, no solo con Junts per Cataluña y con ERC, sino también, con el PNV, con el BNG, con Bildu y también con Coalición Canaria", ha completado sobre el tema. headtopics.com

