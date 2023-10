Sólo un principio de buena noticia

Milei"Si el martes no está resuelto, no van a poder sacar un barco de exportación""El 10 de diciembre comienza una nueva etapa, con un gobierno de unidad nacional"El poder económico también perdió en las eleccionesEl mundoMessi regresa a París con favoritismo para ganar su octavo Balón de OroVer más"Hubo trabajadores que votaron a Milei pero eso ya se revirtió con militancia"Emma Stone deslumbra en Pobres criaturas,...

Milei"Si el martes no está resuelto, no van a poder sacar un barco de exportación""El 10 de diciembre comienza una nueva etapa, con un gobierno de unidad nacional"El poder económico también perdió en las eleccionesEl mundoMessi regresa a París con favoritismo para ganar su octavo Balón de OroVer más"Hubo trabajadores que votaron a Milei pero eso ya se revirtió con militancia"Emma Stone deslumbra en Pobres criaturas, ganadora del León de Oro en Venecia y uno de los grandes estrenos del festival de Mar del PlataCon Kant en el kiosco: la masificación del libro en la Argentina, el investigador Guido Herzovich ganó la primera edición del Premio Ampersand de Ensayo 2021.Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé

Unión por la Patria busca mostrar orden frente al caos opositorDe cara al balotaje, Sergio Massa evitará referirse a las disputas en Juntos por el Cambio producto del pacto con Javier Milei. El ministro viaja a Tucumán y hará recorridas por Salta y Catamarca. El equipo de campaña se prepara para el último debate. Leer más ⮕

El alimento debe ser parte del acuerdo nacionalComo parte del campo popular sabemos diferenciar entre una propuesta con un contrato social inhumano, basado en el individualismo, el sálvese quien pueda y el mercado como regulador de las relaciones económicas. Frente a otro que pone en el centro la j... Leer más ⮕

La herencia a la que puede acceder un hijo nacido fuera del matrimonio: ¿qué debe hacer?La distribución de una herencia que incluye un hijo concebido fuera del matrimonio presenta ciertas particularidades que varían según si dicho hijo ha sido reconocido o no. Leer más ⮕

De cuánto fue la inflación semanal del Gobierno luego de las eleccionesEl Ministerio de Economía publicó los datos de la tercera semana de octubre y empieza a revelarse de cuánto será la inflación este mes Leer más ⮕

Escasez de combustible: empresas de transporte de pasajeros piden la intervención del GobiernoLas compañías del AMBA se sumaron a las del interior del país en el reclamo por la falta de gasoil para aprovisionar las unidades; el acuerdo para importar no tendría efectos inmediatos Leer más ⮕

'El 10 de diciembre comienza una nueva etapa, con un gobierno de unidad nacional'El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, realizó este domingo un homenaje a Raúl Alfonsín y reiteró su compromiso de empezar el 10 de diciembre 'una nueva página de la historia, con u... Leer más ⮕