Rumbo al sueño de la séptima: miles de hinchas salieron de la Bombonera a Río de Janeiro

La locura es total. Los hinchas de Boca están más obsesionados que nunca con levantar la séptima Copa Libertadores de su historia. Y actúan en consecuencia con eso. No les importa tener que viajar unas 50 horas en micro, sino todo lo contrario: es un disfrute.

Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves salió desde la Bombonera un contingente con 85 micros de larga distancia. En total, viajaron cerca de 6 mil fanáticos del"Xeneize" con el objetivo de estar presentes en el Maracaná en la finalísima en Río de Janeiro este sábado a las 17.que viajan en micro para llegar al Maracaná (todos con entrada para la final).

Uno de los choferes, Alejandro Fernández, le contó a Télam que"al ser un viaje largo, estamos obligados a hacer varias paradas y cambiar de conductor varias veces. Dependiendo el tiempo que tardemos en la frontera podemos llegar el viernes a la noche o el sábado a la mañana".Frank Valdivia, un simpatizante de 41 años que sigue a Boca a todos lados siempre que puede, le narró a esta agencia que viaja"con toda la fe".

"el 10 de febrero de este año armé un grupo de WhatsApp con mis amigos y le puse de nombre 'Río de Janeiro 4-11'. Y se dio. Lo supe desde un primer momento cuando se anunció dónde se jugaba la final. Esperemos volver con la Copa",

expresó el hincha, quien además resaltó la ansiedad que está transitando en los días previos:"Me cuesta dormir pensando en el partido".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIARIOOLE: Boca, rumbo a Río de Janeiro con la ilusión de la Séptima LibertadoresLa delegación xeneize compuesta por 30 futbolistas para la final ante Fluminense.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

DIARIOOLE: La tremenda caravana de los hinchas de BocaEste miércoles a la madrugada varios micros saldrán rumbo a Río de Janeiro.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Boca ya está en Río de Janeiro para disputar la final de la Copa LibertadoresEl plantel entrenó por la mañana en Ezeiza y luego viajó en un chárter hacia la Ciudad Maravillosa para ir en búsqueda de la Gloria Eterna.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Boca DENUNCIÓ el ROBO de su utilería al llegar a Río de JaneiroEl Xeneize ya está en Brasil para jugar la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense y al arribar sufrieron el hurto de cinco bolsos.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Alerta por el clima para Boca vs. Fluminense: el pronóstico en Rio de JaneiroA tres días de la final de la Copa Libertadores, anuncian que se prevé una lluvia leve para la hora del partido sobre la ciudad que albergará la definición.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Carnaval carioca: Boca ya está en Río de Janeiro en busca de la séptima LibertadoresFuror en Brasil. Cientos de fanas se acercaron al hotel para vibrar y ver al plantel. El sábado, la finalísima ante Fluminense.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕