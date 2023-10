Ruckauf: 'Massa va a hacer con el kirchnerismo lo que Néstor hizo con Duhalde'

Carlos Ruckauf: "Sergio Massa va a hacer con el kirchnerismo lo que Néstor Kirchner hizo con Eduardo Duhalde"

, ex vicepresidente de Carlos Menem, consideró que es difícil saber quién va a imponerse en el balotaje, porque. “Me da la impresión de que el voto radical no obedece a sus líderes que el voto peronista, que está siempre como en un River-Boca”, analizó enMe parece loco que se esté discutiendo tanto el tema político mientras la gente sigue teniendo problemas económicos graves que se van a complicar, y el mundo está incendiado.

Elecciones 2023: la respuesta de Mauricio Macri a las críticas de Carrió y los detalles de la reunión con Milei Si Massa es presidente, Cristina va a lograr protección pero no liderazgo, Massa no va a ceder ni un milímetro., lo va a suplantar absolutamente, esa es la personalidad de Massa. headtopics.com

A mí me da la impresión de que el voto radical no obedece a sus líderes, que es mucho más libre que el voto peronista, que está siempre como en un River-Boca. Me parece que los protagonistas centrales de la política, salvo Milei, que es nuevo, tienen cada uno su historia, y será la gente la que juzgue.

Pensar que Massa abreva en otros es no entender a Massa. Él es de esos jefes natos que esperan su momento, y ahora lo logró. A tal punto que,, nada que ver con el kirchnerismo, ¿no? Cuando el kirchnerismo ganaba festejaban en Irán. headtopics.com

Eso podría volver a ocurrir, pasando el barril de 90 dólares a 270 el barril, si se cumpliera el vaticinio de que“no presidente” Alberto Fernández

Leer más:

perfilcom »

El Movimiento Evita homenajeará a Néstor Kirchner y toma impulso para la campaña electoralLa conducción de la organización social llamó a convocar con entusiasmo y apasionamiento militante en Florencio Varela, en un acto al que asistirán más de 300 delegados de todo el país. Leer más ⮕

Néstor Gorosito renunció como técnico de Colón: los detallesEl Sabalero perdió con Arsenal, ya descendido, y se complica en la tabla anual por los puntos para pelear por la permanencia. Leer más ⮕

A 13 años de la muerte de Néstor Kirchner, destacan el legado de mantener las conviccionesEl diputado Eduardo Valdés; Taty Almeida y el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, coincidieron en resaltar el legado del expresidente a través de su frase de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada , que tiene hoy más vigencia que nunca . Leer más ⮕

Así fue el día en que Néstor Kirchner murióCuarenta y siete días antes de morir, le habían practicado a Néstor Kirchner una angioplastia por obstrucción coronaria. Sin embargo, no pensaba en morirse sino sólo en su próxima candidatura presidencial. Qué pasó. Leer más ⮕

Dirigentes de Unión por la Patria evocaron el legado de Néstor KirchnerAl evocar la figura del expresidente, coincidieron en que dejó un legado por una Argentina más justa . Con el hashtag NéstorVive, la cuenta de UxP lo recordó. Hoy seguimos caminando junto a quienes más lo amaron, tratando de honrar su inmenso legado , puso de relieve Moreau. Leer más ⮕

Dirigentes de Unión por la Patria recuerdan a Néstor Kirchner a 13 años de su muerteA través de las redes sociales publicaron mensajes, anécdotas y videos para recordar al expresidente fallecido. Leer más ⮕