Romina Uhrig, furiosa con Yanina Latorre: “Debería haber sido responsable y no renunciar”

Entonces, la exdiputada le respondió que si la había ofendido, le pedía disculpas. “No era la intención que te enojes ni que te vayas. LaPero las disculpas no le bastaron a Yanina, quien continuó, furiosa: “No es una ofensa. Es que te cagaste en nosotros tres, no registraste y fuiste a grabar dos programas, no mientas”.

“No, dejame. Me daba cosa decir no a Editando Tele, porque la semana pasada también falté, me fui mal y me tomé un Ibuprofeno”, continuó justificando Romina, pero Yanian siguió sin dar el brazo a torcer, insistiendo con que a ella las excusas no le interesaban.habló en Intrusos sobre la fuerte discusión que tuvo con Yanina y la posterior renuncia de la panelista a la “salsa de tres”.

“¿A vos te parece que sea para tanto? ¿Para renunciar? Nadie la dejó plantada. Ella no baila conmigo cuando viene acá, baila con mi bailarín. Yo nunca falté a un ensayo, le podés preguntar hasta a los chicos de Sportclub, llego siempre temprano porque entreno antes.

