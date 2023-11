Romario aclaró su agravio a los argentinos

se había desubicado en un reportaje en el que opinó de la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca del próximo sábado."Que se jodan los argentinos hijos de puta", fue algo de lo que dijo el Chapulín, que fue jugador del Flu, equipo del que es hincha.

El ex delantero se manifestó este miércoles por su actitud, con un comunicado que difundió en las redes sociales.Hace poco di una entrevista que generó mucha polémica, por mis comentarios sobre Boca Juniors y el partido contra Fluminense, y por eso quería hacer algunas aclaraciones.un objetivo y un contexto totalmente diferente.

Quería dirigirme a los argentinos y decirles que, por mucha rivalidad que haya habido en el fútbol, ​​siempre he sido respetado y muy querido en Argentina. InclusoTanto como jugador como en las visitas que realicé, siempre recibí mucha alegría y cariño genuino de cada persona que conocí. Es admirable la pasión de los argentinos por el fútbol y el respeto que tienen por quienes comparten este amor.

Esta es solo una forma de aclarar lo dicho y devolver el tema a su verdadero contexto, que es el fútbol. Soy brasileño, soy de Río, jugué en el Fluminense y voy a apoyarlos, por supuesto. Veo que el Fluzão está en plenas condiciones de ser campeón, aunque será uno de los partidos más difíciles de los últimos tiempos. Será un partido de brasileños y argentinos.

