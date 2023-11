Roger Waters y su polémica carrera

Roger Waters finalmente dio un círculo completo en su carrera: pasó de ser el ejemplo casi perfecto del rockero políticamente correcto a convertirse ahora en una suerte de salmón nadando contra la corriente peléandose con quien sea con soberbia y arrogancia.

A los 80 años el autor de obras antibélicas que marcaron a una generación (o dos) como The Wall está despidiendo su carrera envuelto a polémicas políticas de todo tipo desde vestir como jerarca nazi en sus shows en plena Alemania equiparar a Anna Frank con la periodista palestina Shireen Abu Akleh y justificar la invasión rusa a Ucrania hasta condenar a Israel y prácticamente justificar al ataque terrorista de Hamás ganándose de pronto el adjetivo de antisemita. De hecho en esta tercera visita a la Argentina se habló más de los asuntos extramusicales y su peso artístico pasó a un segundo plano a pesar de haber agotado dos River y convocar a unos 150 mil fans. A las 2





clarincom » / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La posición a favor de Hamás pone en riesgo show de Roger Waters en River PlateEl cofundador de Pink Floyd está enfrentando críticas en Argentina antes de sus conciertos programados para el 21 y 22 de noviembre. La defensa de la organización terrorista Hamás avivó las críticas.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

El regreso de Roger Waters a River: récord, polémicas y ¿despedida?El artista de 80 años se vio envuelto en un clima enrarecido por sus recientes declaraciones a favor de Palestina. Se presentará en el Monumental donde ya acumuló 11 shows.El músico completará un récord de recitales en el Monumental. En lo que será su quinta visita al país, desde aquella soñada primera vez en marzo de 2002 en Vélez; Roger Waters, exlíder y gran cerebro creativo de Pink Floyd, protagonizará este martes 21 y miércoles 22 dos conciertos en River, un acontecimiento que marcará un récord absoluto, en el marco de un tour que probablemente sea su despedida de los escenarios; aunque estos históricos hechos parecieran quedar ocultos detrás de las polémicas que despertó su figura en los últimos tiempos a partir de sus posturas políticas

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 77 Leer más »

Roger Waters se presentará en Argentina y genera polémica por sus posiciones políticasEl músico de 80 años llegará una vez más a nuestro país y se presentará en el estadio de River, el 21 y 22 de noviembre en el marco del tour “This Is Not a Drill”. Sin embargo, se generó controversia debido a sus declaraciones políticas y la cancelación de sus reservas en hoteles de Buenos Aires y Montevideo.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

La agenda de River debe empezar en River y terminar en RiverLa final de Boca en la Copa Libertadores no puede pasar desapercibida en Núñez pero tampoco debe condicionar el análisis de la gran campaña a nivel doméstico del equipo de Demichelis, con 22 puntos de ventaja en la tabla anual sobre el segundo, y otra vez ganador de visitante.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »

Roger Waters vuelve a generar polémica: acusó a Israel de exagerar el ataque terrorista de HamasEl músico británico apoyó la necesidad de defenderse del grupo islamista y no descartó una operación de falsa bandera

Fuente: LANACION - 🏆 12. / 63 Leer más »

Roger Waters obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicotEl músico británico Roger Waters se vio obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicot de varios hoteles y un mensaje del Comité Israelí en Uruguay. Waters hará base en San Pablo y volará a Montevideo y Buenos Aires para los shows de su gira 'This is Not A Drill'.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »