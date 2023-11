Roger Waters salió a defenderse:"No soy antisemita, lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí"

En medio de la negativa de algunos hoteles de Buenos Aires y Montevideo de hospedarlo por sus declaraciones públicas respecto al conflicto en Gaza, y del repudio de legisladores de Juntos por el Cambio a su visita a nuestro país, en donde planea realizar el próximo 21 y 22 de noviembre una serie de conciertos en River; Roger Waters rechazó ser antisemita y ratificó su condena a"lo que hace el gobierno israelí".

"Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que conde es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo. Bueno, se terminó el tiempo: ¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestió

:

PAGİNA12: Roger Waters obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicotEl músico británico Roger Waters se vio obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicot de varios hoteles y un mensaje del Comité Israelí en Uruguay. Waters hará base en San Pablo y volará a Montevideo y Buenos Aires para los shows de su gira 'This is Not A Drill'.

Fuente: pagina12 | Leer más »

PAGİNA12: Unión por la Patria busca votos en el interior de la provincia de Buenos AiresUnión por la Patria quiere apuntar a la búsqueda de votos bonaerenses en el interior de la provincia de Buenos Aires. La estrategia se enfoca en los desencantados de La Libertad Avanza, el PRO que no apuesta al pacto de Acassuso y el radicalismo.

Fuente: pagina12 | Leer más »

AGENCİATELAM: La dramaturga y medievalista española presenta su primera novela en Buenos AiresLa dramaturga y medievalista española vino a presentar "La mala costumbre", su primera novela, fue furor en ventas. Narra el padecimiento y la liberación de un niño que se siente mujer en los ´80 en un pequeño barrio obrero de Madrid donde la heroína es la droga que casi se reparte para exterminar una clase social. Alana es muy tímida, amable y habla bajito pero con contundencia en sus palabras.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

CLARİNCOM: Chofer de taxi asesinado durante un robo en Buenos AiresUn chofer de taxi fue asesinado durante un robo en Parque Avellaneda en la Ciudad de Buenos Aires. Este es otro caso de violencia contra los conductores de taxis y aplicaciones de viajes en la región.

Fuente: clarincom | Leer más »

AGENCİATELAM: Ampliación del boleto estudiantil en la provincia de Buenos AiresEl Gobierno de la provincia de Buenos Aires amplió el acceso al boleto estudiantil, permitiendo que jóvenes, adultos y adultos mayores de los niveles Primario, Secundario y universitario accedan al servicio.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

AGENCİATELAM: El gobernador de Buenos Aires critica la postura anti estado de Javier MileiEl gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este lunes la postura anti estado del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, al encabezar la inauguración de la nueva Estación Transformadora de Vivoratá, en Mar Chiquita.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »