Roger Waters llena el estadio de River y critica a los hoteles argentinos

La actual gira mundial de Roger Waters llegó al país envuelto en una gran polémica por sus posturas políticas pero es no empañó su extraordinario poder de convocatoria y popularidad. En la noche del miércoles inició su segundo show en River y se convirtió en el músico que más estadios de River ha llenado en la historia. Hasta iniciar el concierto estaba empatado con los Rolling Stones con doce canchas llenas superando a Coldplay (diez) Madonna (ocho) y Soda Stereo (ocho).

Ahora llegó al River número 13. También habló al igual que una noche atrás de los hoteles argentinos que lo declararon persona non grata. 'Hay gente en esta ciudad que no me aloja en un hotel” empezó. “Este es uno de ellos Gabriel Gilinsky el dueño de todos los hoteles Four Seasons. No sé quién es y que hace pero… Fuck You Gabriel Galinsky!” afirmó el inglés mientras el estadio lo apoyaba al grito de “¡Hijo de puta hijo de puta!





clarincom » / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La posición a favor de Hamás pone en riesgo show de Roger Waters en River PlateEl cofundador de Pink Floyd está enfrentando críticas en Argentina antes de sus conciertos programados para el 21 y 22 de noviembre. La defensa de la organización terrorista Hamás avivó las críticas.

Fuente: telefenoticias - 🏆 9. / 68 Leer más »

El regreso de Roger Waters a River: récord, polémicas y ¿despedida?El artista de 80 años se vio envuelto en un clima enrarecido por sus recientes declaraciones a favor de Palestina. Se presentará en el Monumental donde ya acumuló 11 shows.El músico completará un récord de recitales en el Monumental. En lo que será su quinta visita al país, desde aquella soñada primera vez en marzo de 2002 en Vélez; Roger Waters, exlíder y gran cerebro creativo de Pink Floyd, protagonizará este martes 21 y miércoles 22 dos conciertos en River, un acontecimiento que marcará un récord absoluto, en el marco de un tour que probablemente sea su despedida de los escenarios; aunque estos históricos hechos parecieran quedar ocultos detrás de las polémicas que despertó su figura en los últimos tiempos a partir de sus posturas políticas

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 77 Leer más »

Roger Waters en River: volar en pentagramaEl pasado más lejano de Pink Floyd y la despedida de 'The Final Cut' formaron un esqueleto en el que el bajista, guitarrista y cantante agregó títulos de su recorrido solista cargados de significado político.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Roger Waters y su visita a ArgentinaRoger Waters visita Argentina y genera controversia por sus declaraciones y acciones.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Roger Waters se presentará en Argentina y genera polémica por sus posiciones políticasEl músico de 80 años llegará una vez más a nuestro país y se presentará en el estadio de River, el 21 y 22 de noviembre en el marco del tour “This Is Not a Drill”. Sin embargo, se generó controversia debido a sus declaraciones políticas y la cancelación de sus reservas en hoteles de Buenos Aires y Montevideo.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

La agenda de River debe empezar en River y terminar en RiverLa final de Boca en la Copa Libertadores no puede pasar desapercibida en Núñez pero tampoco debe condicionar el análisis de la gran campaña a nivel doméstico del equipo de Demichelis, con 22 puntos de ventaja en la tabla anual sobre el segundo, y otra vez ganador de visitante.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »