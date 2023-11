Rodrigo Lussich respondió las críticas que recibió en las redes por hablar de “La Barbie” tucumana

Entonces, Adrián Pallares señaló: “Colegas están llamando...” ye so le dio pie a Lussich para acotar con ironía que no tenían más resto para recibir insultos, en referencia a su reciente guerra con Ángel de Brito por su traición a Marina Calabró.

“Chicos, no podemos más”, bromeó el uruguayo, en esa misma línea, y luego, aclaró que lo de “La Barbie tucumana” no era un PNT. “Nos pareció que había una figura nueva que estaba teniendo un desarrollo en Tucumán…”, cerró Rodrigo, aclarando por qué habían decidido hablar de la artista en el ciclo de eltrece.

