Robbie Williams habló de su pasado con las drogas: Estoy hecho polvo

"“El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la 'manopausia' (andropausia). Mi hija me dice: ‘Papá sos un flojo’. No me gusta el término ‘flojo’, porque así me describían cuando era más joven", se confesó el intérprete.

Los excesos en la vida del cantante fueron un clásico hasta que conoció a su esposa, la actriz Ayda Field, a quien le dedicó un sinnúmero de canciones y quien, según dijo en más de una oportunidad, lo rescató de las adicciones., aunque eso no lo llevó a cabo todavía porque la producción del documental biográfico, que se verá por Netflix, se lo prohibió para no afectar la continuidad del mismo.

“Creo que la imagen que tiene la gente de la cirugía plástica o de operarse se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente del mundo del espectáculo se la ha hecho, pero no lo sabrías: el 90% es bastante decente”, dijo.

De 49 años, Robbie Williams formó parte de Take That en 1990, para luego llevar adelante una fructífera carrera solista con la que

