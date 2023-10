River se lo dio vuelta a Gimnasia en un ratito y está a un paso de los cuartos

Hasta los 30 minutos del complemento, River fue un equipo. El mismo de cada visita. El superado en intensidad -casi siempre ante adversarios que se juegan la permanencia-, al que no le salen las cosas y se empaca y el que, al fin y al cabo, no termina de plasmar el dominio que sí goza en el Monumental. Pero aparecieron los santos suplentes. Los que aún no habían terminado de enganchar y también los que venían derechos, pero con mucha competencia por el puesto.

Desde el colazo (más que golazo) de Paulo Díaz, quien le puso el cuerpo a un disparo al arco de Facundo Colidio, seguido inmediatamente por un bombazo al ángulo de Salomón Rondón, hay que hacer un análisis. ¿Lo primero a destacar? Que los de afuera, como hace poco marcó el DT, están listos para entrar.

