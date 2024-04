River le ganó 3-1 a Instituto en Córdoba y Martín Demichelis se enojó con un periodista

River le ganó 3-1 a Instituto en Córdoba y por los otros resultados clasificó primero en la Zona A de la Copa de la Liga. En la conferencia de prensa posterior a la victoria, Martín Demichelis se enojó con un periodista.

Leé también: Copa de la Liga: todos los clasificados de la Zona A y los posibles cruces de cuartos de finalEl entrenador del Millonario escuchó la pregunta de Pablo Sager de DSports, en la que le consultaba sobre qué le dijo a los jugadores en el vestuario para remontar el partido, y disparó: “La última vez me hiciste una pregunta malintencionada”.

